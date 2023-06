Juve, l'agente svela il futuro di Cambiaso: i dettagli

Cambiaso dovrebbe tornare alla Juve per restarci. È quanto comunicato dall'agente del calciatore, Giovanni Bia, ai microfoni di Rario Firenzeviola: "Fa molto piacere essere accostati ad una squadra importante come la Fiorentina, lusinga. Al 99,9% però tornerà alla Juventus e ci resterà per quello che ci hanno detto, poi ci sono altre squadre interessate come il Bologna. Ma i bianconeri ci hanno detto che non c'è la volontà di darlo via. Lui vorrebbe dello spazio e penso che potrebbe averlo anche alla Juventus perché la scorsa stagione ha dimostrato tutto il suo valore".