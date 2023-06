Rabiot verso il rinnovo, ma il bilancio con la Juve è altalenante

Dopo i tanti dubbi delle scorse settimane, cresce la fiducia nell'ambiente Juve per il rinnovo di Adrien Rabiot . I bianconeri sarebbero pronti al secondo matrimonio con il francese, a cui scadrà il contratto il prossimo 30 giugno . È quella la deadline fissata dal club per avere una risposta dal giocatore e dalla mamma Veronique, che ha ricevuto una proposta concreta dalla società: 7 milioni di euro sul piatto, gli stessi del precedente contratto. E mentre ai vertici della Juve sono convinti che il progetto tecnico presentato da Allegri, in cui Rabiot è al centro della squadra, possa lusingare il centrocampista, è giusto ripercorrere le tappe della sua avventura in bianconero.

Il bilancio di Rabiot con la Juve

Rabiot si è trasferito alla Juve nell'estate del 2019 a parametro zero, reduce dall'esperienza conclusasi in maniera infelice con il PSG. Nella prima stagione con Maurizio Sarri, tra alcuni problemi fisici e la necessità di abituarsi al campionato, è diventato titolare intorno a metà annata. Un solo gol e un assist nelle 37 presenze di quella stagione, insieme a tanti dubbi da parte dei tifosi sulle potenzialità del talento francese.

Con Pirlo, invece, nella stagione 2020/21, Rabiot ha avuto la possibilità di incastrarsi diversamente in maniera tattica, arrivando più volte alla conclusione. Sotto la gestione dell'ex centrocampista campione del mondo conta 3 assist e 5 gol, tra cui quello negli ottavi di ritorno contro il Porto, che non riuscì però a regalare il passaggio del turno ai bianconeri.

Gli ultimi due anni

Ma quando sembrava aver messo di nuovo le ali, Rabiot ha dimostrato di avere un rendimento altalenante al ritorno di Allegri sulla panchina della Juve. Tra il 2021 e il 2022, infatti, non è mai riuscito a segnare su 45 presenze totali, realizzando solo due assist.

Eppure, lo stesso allenatore livornese gli ha trovato la collocazione giusta in questa stagione, consentendogli di rendere come mai aveva fatto in carriera, sia per prestazioni che per numeri. Sono addirittura 11 i gol segnati quest'anno, con ben 6 assist; oltre ai numeri, però, ci sono tanti meriti sportivi, come l'ingresso nella top 3 dei migliori centrocampisti di Serie A, premio vinto da Barella. In caso di firma del rinnovo, dalla prossima stagione Rabiot dovrà dimostrare di aver trovato la tanto attesa continuità.