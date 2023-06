Bremer e il futuro alla Juve: l'indizio per rispondere alle voci di mercato

Gleison Bremer ancora per un'estate sembra possa essere un nome caldo per il calciomercato. Dopo la sessione estiva dello scorso anno dove è stato al centro dei riflettori con la Juve che alla fine l'ha spuntata, ora i media inglesi insistono per un suo arrivo in Premier League. Il Tottenham sembra stia ragionando per il colpo che porterebbe a lui. Ma il brasiliano in giornata ha mandato un messaggio tramite i social.