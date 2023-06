Juve, Weah è atterrato a Torino: le immagini

Juve-Weah, i numeri del colpo

L'intesa per il suo arrivo è stata trovata sulla base di 12 milioni di euro. Al calciatore andranno 2 milioni di stipendio a stagione e un contratto fino al 2028. Le visite mediche sono programmate per domani, giovedì 29, alle ore 9.

Come cambia la Juve con Weah

Con Cuadrado che non rinnoverà dopo 8 anni in bianconero, sarà proprio lo statunitense il suo erede. Nonostante nasce come ala destra alta, Weah andrà a ricoprire lo stesso ruolo del colombiano. Quindi l'esterno destro, ma con molte meno responsabilità in fase difensiva. Anche se nel Lille nella scorsa stagione è stato impiegato anche come terzino. Una versatilità importante che gli permette di spaziare anche sulla sinistra.