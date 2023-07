Piano mercato Juve: la lista dei club di Premier che vogliono Chiesa e Vlahovic

Il mercato in entrata va finanziato attraverso le cessioni. Non è un mistero, né una novità per il calcio italiano. E la Juve non si sottrae a questa dinamica. Rasmus Hojlund è l’obiettivo su cui si sta lavorando in attacco , tenendo sullo sfondo Jonathan David del Lilla, che costa un po’ di più e prevede un’operazione senza contropartite tecniche (di cui invece si potrebbe ragionare con l’Atalanta). Ma vale la pena tenerlo in corsa, Cristiano Giuntoli lo avrebbe portato al Napoli dovendo ipotizzare un dopo Osimhen. Il danese costa 40-45 milioni (più 45 secondo il club bergamasco che ne ha rifiutati 35 dallo United), la base d’asta per il canadese parte da 50. Servono risorse. E il mercato giusto dove provare a trovarle è la Premier League, che riversa spesso la sua forza economica verso i talenti di casa nostra. E a volte diventa cliente privilegiato per gli esuberi o le cessioni eccellenti. Come nel caso di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic che sembrano aver finito la loro avventura in bianconero : non sono alla porta, sia chiaro, ma eventuali proposte importanti verranno valutate molto seriamente. Tradotto dal linguaggio del mercato: sono entrambi cedibili.

Quali club di Premier sono interessati a Chiesa e Vlahovic?

La settimana che inizia oggi sarà quella giusta per cominciare a mettere in pista una serie di sondaggi riferiti a Chiesa, per il quale si era mosso il Newcastle, ma anche Liverpool e Aston Villa sono alla finestra. Senza scartare la pista tedesca del Bayern che in questo momento sembra essere meno calda. La Juve conta di mettere in cassa 60 milioni, gli acquirenti sembrano galleggiare un po’ sopra la linea dei 40 ma non oltre. Poi il resto lo fa il tavolo della trattativa. Sicuramente in questi giorni il compito di agenti e intermediari sarà quello di fiutare l’aria e capire. E poi occhio al Chelsea, che sta provando a far uscire definitivamente Lukaku via Inter (i nerazzurri hanno in tasca i petrodollari dell’operazione Brozovic) e a quel punto si catapulterebbe su Vlahovic, che costa 80 milioni e da lì ci si sposta davvero poco. C’è anche altra Premier attorno al gigante serbo (si sussurra anche per lui di Newcastle e non va trascurato lo United), ma Londra vorrà fare la parte principale in commedia. Guardando oltre la Premier resta (... fosse poco) il Psg, per ora piuttosto coperto. Il succo è questo: il primo che parte crea le premesse per Hojlund (la pole sembra essere sua) e David, attaccanti identificati con le caratteristiche giuste per girare attorno a Milik. Ed è di ieri l’indiscrezione secondo cui le peregrinazioni inglesi porteranno anche a casa del West Ham per valutare la cessione in prestito di Zakaria fissando un diritto di riscatto su cui bisognerà trattare.

Quali sono gli obiettivi di mercato della Juve?

Il centrocampista svizzero è uno dei tre esuberi conclamati di metà campo (con McKennie e Arthur) da cedere per provare a trovare il varco utile e dare l’assalto a Milinkovic Savic. Se non matura prima tutto il resto, il Sergente resta il sogno nel cassetto chiuso. Sulla fascia destra sembra che anche la Juventus si sia fatta spazio per entrare nella corsa all’ivoriano del Toro Stephane Singo, che piace a diverse big in Serie A: dunque, non solo Holm dello Spezia su quel fronte di campo. A sinistra per ora lo spazio non c’è, se uscisse Alex Sandro potrebbero prende corpo le piste Carlos Augusto o Parisi. Un passo alla volta, cominciando dai sondaggi di Premier che aiuteranno a capire con quali risorse andare a trattare per le operazioni in entrata.