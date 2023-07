Dalla Francia: "Il Psg vuole Vlahovic, ha pronta l'offerta per la Juve"

Il Paris Saint Germain sarebbe su Dusan Vlahovic . È quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, il quale afferma che l'interesse del club francese per l'attaccante della Juventus aumenta giorno dopo giorno. Il profilo del serbo sarebbe stato scelto per rafforzare al meglio il reparto avanzato, visto che la richiesta del Napoli di 180 milioni di euro per Osimhen è stata definita dallo stesso Le Parisien " una follia finanziaria ed economica ".

Il Psg è su Vlahovic?

Come riportato, al momento non ci sono state offerte ufficiali da parte del Paris Saint Germain per Vlahovic, ma potrebbero arrivare a stretto giro. Pare, inoltre, che anche lo stesso calciatore sia interessato al trasferimento nella squadra guidata da Luis Enrique. Il club francese ha virato sull'attaccante della Juve dopo aver scartato le opzioni Kane che è adocchiato dal Bayern Monaco e l'idea Osimhen, il quale, come detto, risulta essere troppo costoso nonostante la grande disponibilità del Psg.