Bonucci messo fuori rosa dalla Juve: il suo messaggio sui social

Dopo 13 in bianconero (con in mezzo la parentesi di una stagione al Milan) è arrivata ai titoli di coda l'avventura di capitan Leonardo Bonucci alla Juve. Il 36enne difensore infatti non rientra più nei piani del tecnico Massimiliano Allegri ed è stato messo fuori rosa, finendo così sul mercato considerando che ha ancora un anno di contratto.