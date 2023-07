Bonucci fuori dalla Juve: tutto previsto. E lui ora aspetta Sarri e la Lazio

Non è stata una sorpresa. Leonardo Bonucci sapeva di essere fuori dai piani della Juventus e di Max Allegri, per cui la scelta di non farlo partire per la tournée non è stato un fulmine a ciel sereno. Già nei mesi scorsi Bonucci aveva capito di essere lontano dal progetto bianconero, tanto che quando aveva festeggiato le 500 partite con la Juventus, con tanto di targa, c'era stata, oltre all'emozione, già un pizzico di malinconia. Poi la scelta che gli ha comunicato il club mentre era in vacanza a Forte dei Marmi ha fatto il resto. Cosa farà, quindi, Bonucci?