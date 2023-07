Clamoroso, adesso Lukaku si nega all’Inter: aspetta la Juve

ROMA - Londra, Manchester, Parigi, Milano e Torino. Anche il calcio ha il suo Pentagono e lungo i suoi lati scorrono 175 milioni di euro per i cartellini e più o meno altrettanti di ingaggi spalmati sulle rispettive durate dei contratti. Roba forte. Curioso che il regista di questa rete lungo cui scorrono almeno tre, probabilmente quattro operazioni, debba essere (alla fine avrebbe dovuto essere) un portiere: calcisticamente, una contraddizione in termini. Cominciamo da quella che sembrava la cronaca lineare del giorno in cui riaccostare Lukaku all’Inter . Già perché era André Onana, il portiere camerunese, ieri si è avvicinato moltissimo allo United e con i 55 milioni chiesti da Marotta e Ausilio per chiudere, le casse nerazzurre avrebbero incassato il bottino utile per provare a dare una svolta alla vicenda Lukaku in proprio favore. Ma non ci sono percorsi lineari se a doverli regolare c’è un signore particolare come Big Rom: è lui che, da ieri in modo probabilmente più chiaro a tutti (perdonate il vezzo, a noi da un po’), ha cambiato la storia di una trattativa che evidentemente non guardava da una parte sola. La Juve è piombata sulla scena da antagonista dell’Inter da un po’. Non (solo) per scelta sua. Ma anche per volontà di Lukaku, che un anno fa per tornare all’Inter lasciò il suo agente Federico Pastorello. Passando anche, attraverso la Roc Nation che lo gestisce, per una strizzatina d’occhio al Milan prima di riabbracciare i nerazzurri. Insomma, insomma...

Rewind

Un passo indietro. Sul giornale di ieri raccontavamo come Vlahovic al Psg potesse sbloccare il gigante belga dando corpo e sostanza alle ambizioni della Juventus per accelerare con Londra, togliendo al Chelsea quello che ormai rappresenta un problema. Una ripassata alle offerte: 37,5 di parte fissa più 2,5 di bonus quella bianconera; 35 quella nerazzurra, rialzabile a 40 (5 di bonus) con l’affare Onana in tasca. Todd Boehly, a Londra, sembrava irrigidito sui 40-45 milioni come soglia per chiudere Lukaku: a 40 evidentemente ha cominciato a pensare di poter dare l’ok. Continuando a ragionare in modo lineare, l’accelerazione del colpo Onana (favorita anche da una contenuta ma trapelata irritazione del ragazzo, appeso da troppi giorni ad un futuro incerto) portava a rivedere Lukaku all’Inter, dando per scontato che la prima mossa sarebbe stata quella utile a sbloccare lo stallo. È certo che, queste che cominciano oggi, saranno le 48 ore più calde sull’asse Milano-Manchester: qualcuno diceva che il giorno potesse essere lunedì, ma ormai c’è chi non esclude che il passaggio del camerunese ai Red Devils possa essere formalizzato già oggi.

Fronte Juve

Parlando del tesoretto da poter capitalizzare per provare a prendersi Lukaku, Vlahovic al Psg non ha un percorso altrettanto rapido e lineare. L’accordo tra l’entourage del serbo e il club francese risulta fatto, i 70 milioni per la Juve (che proverà a strappare bonus fino a 80 ma già così eviterebbe una minusvalenza) anche, ma se l’operazione si deve legare all’uscita di Mbappé ci vogliono almeno un altro paio di settimane. Se invece dovesse uscire il gioiellino Etikite (curiosità: piaceva alla Roma prima che finisse al Psg) i tempi potrebbero scendere. Ma di quanto? Non dovrebbe comunque trattarsi di 3-4 giorni, salvo accelerazioni. Sosteniamo da tempo che Giuntoli abbia il pallino Lukaku da quando era al Napoli e che ad Allegri Big Rom piaccia tanto tanto. Non è un fatto da poco - a pensarci bene - dentro questa storia che squarcia un cielo apparentemente sereno per l’Inter, ma da ieri più nero che azzurro. Non bisognava cadere in sottovalutazioni. Ora esce il bubbone: la Roc Nation vorrebbe mediare in solitudine per sbloccare Chelsea e Inter ma l’avvocato Ledure, storico legale di Lukaku, non si fa trovare e lo stesso Big Rom dribbla le telefonate dell’Inter. Perché? Perché la Juve gli ha chiesto sette giorni, forse dieci. E il fatto che lui glieli abbia concessi significa che ha scelto? Significa che vuole aspettare Giuntoli e Allegri. Se l’uomo non fosse così volubile diremmo che ha scelto. Però...