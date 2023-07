Psg, striscione shock dei tifosi contro Vlahovic: “Ti tagliamo le tre dita”

Dusan Vlahovic e il Psg sembrano vicini. L'attaccante della Juventus piace come rinforzo in attacco alla dirigenza . Ma non tutti sembrano contenti del potenziale colpo. Infatti, alcuni tifosi parigini hanno pubblicato sui social una loro foto che li ritrare mentre espongono uno striscione minaccioso rivolto al bomber con un passato nella Fiorentina.

Vlahovic e lo striscione shock degli ultras del Psg

"Vieni a Parigi, ti tagliamo tre dita!", si legge nello striscione dei supporter del Psg. Il riferimento è di matrice politica. Vlahovic, in passato, ha pubblicato su Instagram diverse foto in cui indossava una maglietta dalla connotazione nazionalista (con la mappa della Serbia che incorpora il Kosovo nei suoi confini) e in cui faceva il segno delle tre dita che simboleggia la Grande Serbia (Dio, Patria e Zar), come segno di appartenenza. Un gesto che non è piaciuto ad alcuni tifosi parigini che hanno manifestato il loro disappunto in una maniera macabra.