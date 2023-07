"Juve, concorrenza per Kessie: l'Atletico Madrid studia il colpo"

Barcellona, offerto Kessie per arrivare a Joao Felix

Secondo quanto riportato da Sport, il Barcellona avrebbe messo nel mirino Joao Felix. Il portoghese non è stato riscattato dal Chelsea, ma rimane in uscita all'Atletico Madrid. Per arrivare all'attaccante, il club blaugrana potrebbe decidere di inserire nell'operazione i cartellini di Frank Kessie e Ferran Torres. Entrambi i calciatori, infatti, piacciono molto a Simeone. Al momento non sono comunque stati fatti dei passi in avanti ufficiali tra i due club, con la Juventus che rimane in corsa per il centrocampista con la formula del prestito secco.