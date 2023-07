Douglas Costa attacca Cuadrado sui social: la frase scatena la polemica

Sono passate quasi due settimane da quando Juan Cuadrado , dopo aver lasciato la Juve , ha deciso di firmare con l' Inter . Il suo trasferimento ha fatto molto parlare nell'ambiente calcistico, in particolare tra i tifosi bianconeri, rimasti . Ci sono però anche ex calciatori del club torinese che hanno commentato la scelta del colombiano: questa volta è il turno di Douglas Costa.

Douglas Costa su Cuadrado: "Mi dispiace per lui"

Durante una diretta sul proprio profilo di TikTok, l'ex Juve Douglas Costa ha commentato il trasferimento all'Inter di Cuadrado, con cui ha condiviso tre stagioni in bianconero. "Hai visto che è all'Inter? Sì, ho visto. Mi dispiace per lui": è stato questo il botta e risposta con un suo follower, a dimostrazione di come anche a distanza di anni, la rivalità tra le due squadre resti sempre molto accesa anche per gli ex giocatori.