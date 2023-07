Soulé resta alla Juve? L'argentino risponde a un tifoso

Con la sentenza della UEFA, la Juve è stata esclusa dalla Conference League 2023/24. E adesso tutto è in bilico per quanto riguarda il futuro di alcuni giocatori bianconeri. Tra i partenti, insieme agli esuberi e ad altri titolari, rientrano molti giovani come Matias Soulé. Il calciatore argentino, però, è stato intercettato durante la tournée in USA da un tifoso della Juve, che lo ha interrogato sul futuro.