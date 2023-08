"Juve, interesse per Goretzka: i dettagli"

Non è un segreto che la Juventus stia cercando un profilo adatto per rinforzare il centrocampo. Dopo che l'obiettivo Kessié ha accettato l'offerta dell'Arabia, sembra che i bianconeri siano decisi a puntare di nuovo su Weston McKennie (grande prestazione per lui nell'amichevole contro il Real Madrid). Occhio però alla soluzione esterna e a un'occasione chiamata Leon Goretzka.