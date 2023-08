L'appuntamento chiave per Lukaku tra Juve e Chelsea: obiettivo intesa

TORINO - È l’ora della verità. L’intrigo Lukaku-Vlahovic è vicino all’epilogo: oggi inizia la settimana che, nell’auspicio di tutti, deve diventare decisiva per portare lo scambio al traguardo. Big Rom non vede l’ora di sposare la Signora; il Chelsea punta a liberarsi del centravanti belga e a portarsi a casa Dusan, da aggiungere a Nkunku e Jackson per completare il nuovo reparto offensivo a disposizione di Pochettino. Il weekend è stato di calma apparente, tanto che le parti hanno lavorato per avvicinarsi ancora in vista dell’appuntamento chiave, previsto tra oggi e domani. Una call Continassa-Londra in cui i rispettivi uomini mercato cercheranno di limare le ultime differenze e stringersi la mano. La distanza non è enorme, all’interno di una cornice ormai chiara: Lukaku e soldi alla Juve, Vlahovic al Chelsea. Il tema del contendere è proprio l’aspetto economico, la quantificazione del conguaglio che i bianconeri puntano ad ottenere insieme al centravanti belga. Dusan, infatti, è più giovane di Big Rom (23 anni contro 30) e vanta un potenziale maggiore in prospettiva futuro rispetto all’ex interista, ormai al culmine della carriera e all’ultimo snodo significativo. Per questo, Cristiano Giuntoli ha posto l’obiettivo d’incasso a 40-50 milioni. Una richiesta ritenuta eccessiva da parte dei Blues che sono partiti da una proposta iniziale della metà, 20 milioni, naturalmente rispedita al mittente. Il confronto è proseguito e da Stamford Bridge è arrivato un segnale: l’offerta è salita a 25 milioni, quota non ancora soddisfacente per la Continassa ma si tratta comunque di un’apertura, di una mossa per far continuare ed avanzare la trattativa. La distanza, quindi, va riducendosi: balla ancora una decina di milioni, se è vero che a 30-35 milioni tutti potrebbero davvero essere contenti e stringersi la mano.