Juve, da Partey all’altro Thuram: idee in mediana

La Juve ci dà un taglio. Nell’estate contrassegnata dalla necessità di vendere e sfoltire la rosa prima di (eventualmente) comprare, i bianconeri stanno per piazzare una cessione importante. L’addio di Denis Zakaria è dietro l’angolo: l’affare con il Monaco è ai dettagli. Il giocatore ha già dato il suo benestare al trasferimento nel Principato, rassicurato anche dalla presenza del tecnico dei monegaschi, Adi Hütter, che lo ha già allenato al Borussia Mönchengladbach. I club stanno trattando sulla formula dell’affare e sui termini di pagamento: si lavora un prestito con obbligo di riscatto, legato al verificarsi di determinate condizioni, per complessivi 18 milioni. Vicini, quindi, alla quota obiettivo di 20 milioni d’incasso posta dalla Continassa. L’addio di Zakaria segue quello di Arthur: entrambi erano nella lista degli esuberi, che non rientrano più nei programmi di Allegri. L’uscita dello svizzero non apre, in ogni caso, a novità in entrata, nonostante Pogba non offra, al momento, garanzie dal punto di vista fisico. Situazione, peraltro, che potrebbe frenare l’interesse, sempre valido (anche perché c’è tempo fino al 20 settembr e) , dell’Arabia Saudita per il Polpo. La Juve valuta, sì, un innesto ma prima dovrebbe farvi spazio attraverso una ulteriore cessione. L’identikit risponderebbe al nome di McKennie, per il quale c’è l’interesse del Bournemouth; destinazione tutta da verificare in termini di gradimento per il giocatore. Lo statunitense è valutato 25-30 milioni ma per ora alla Continassa non sono pervenute proposte concrete, tanto che Weston è un jolly su cui Allegri ha deciso di puntare, almeno per l’immediato. In generale, come potenziali obiettivi, piace sempre Thomas Partey dell’Arsenal (che costa però 40 milioni), così come è intrigante il profilo di Khephren Thuram, figlio di Lilian e fratello dell’interista Marcus, ma il Nizza chiede almeno 50 milioni. Decisamente troppo, in entrambi i casi.