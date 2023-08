Juve, Berardi nel mirino: la strategia di Giuntoli per strapparlo al Sassuolo

D omenico Berardi l’ha detto e ripetuto spesso: "I trasferimenti si fanno in tre: chi compra, chi acquista e chi accetta la trattativa". Non è la prima estate in cui l’attaccante del Sassuolo si trova al centro di trattative , vere o presunte. Ma è la prima volta in cui, per quanto al Sassuolo stia benissimo come calciatore e come uomo, forse la sua volontà potrebbe avere un peso determinante .

La firma di Giuntoli

Perché la Juve lo cerca, Giuntoli vorrebbe mettere con lui la sua firma al primo mercato bianconero, e il Sassuolo sa perfettamente quale sia la volontà del suo giocatore più forte e rappresentativo. Anche perché Berardi non lo ha nascosto: in passato e negli ultimi giorni, come dimostrato dalle sue parole del primo agosto. Il Sassuolo presentava la nuova maglia e Domenico, soprendendo un po’ tutti, aveva detto: "Sono tanti anni che sono qui. Sentire questo calore mi rende orgoglioso. Speriamo di far meglio rispetto a un anno fa, quando partimmo non bene. Ripartiamo dal girone di ritorno. Sono sicuro che faremo bene. Poi se sarò ancora qui non lo so". Le sue frasi lasciarono interdetti i compagni e lo stesso Dionisi, ma era chiaro che qualcosa nella testa di Berardi c’era. E c’è ancora, visto che lo stesso tecnico del Sassuolo, un paio di giorni fa, ha ribadito: "Berardi nell’allenamento non è mai cambiato in questi anni, da quando ci sono io. Ma la sua testa non la posso conoscere del tutto. Non dico che mi abbiano sorpreso le sue parole, ma se le ha dette significa che ha voluto manifestare un suo pensiero. L’allenamento lo fa bene, il resto non posso aggiungere altro perché non lo determino io".

Quali offerte sono arrivate a Berardi?

Nei mesi scorsi Domenico aveva parlato con il Milan (lo voleva Maldini) mentre Atalanta e Fiorentina non lo avevano scaldato. La Juventus, invece, lo scalda eccome, anche perché sarebbe la chiusura di un cerchio, visto che il club bianconero, in tutto o in parte, ha detenuto il suo cartellino per 668 giorni. Ma Berardi, per la Juventus, non ha mai giocato. Potrebbe farlo da quest’anno? Questa la situazione.

Juve, la trattativa col Sassuolo per Berardi

L’attaccante, che ieri non era con i compagni a Cosenza per la Coppa Italia (scelta tecnica, nessun problema fisico), ha come sogno quello di giocare la Champions. La Juventus non la fa, almeno quest’anno, ma è un problema superabile per 12 mesi. L’altro sogno, anzi obiettivo, è quello di competere per lo scudetto e in questo senso, con una sola partita a settimana, Berardi sa che la Juventus se la giocherà. E non gli dispiacerebbe fare la sua parte, a maggior ragione con un allenatore come Allegri che vuole alzare la qualità tecnica della squadra e la pericolosità offensiva. Il suo ok già c’è, per quanto andrà messa a punto tutta la parte inerente ai bonus e allo stipendio fisso (non meno di 3 milioni e mezzo) e per quanto non sarà facile lasciare Modena, la città dove ha conosciuto sua moglie Francesca e dove sono nati i figli Nicolò, di due anni e mezzo, e Riccardo, di pochi giorni. La palla passa ora nelle mani di Juventus e Sassuolo: i rapporti tra i due club sono ottimi, ma per cedere il suo leader da 352 partite e 133 gol il club neroverde chiede almeno 30 milioni. Possibilmente cash, anche se l’inserimento di qualche giovane potrebbe essere ben visto da una parte e dall’altra. La Juventus vorrebbe replicare l’operazione Locatelli: prestito e pagamento dilazionato, tutto consentito dal fatto che un anno fa Berardi ha rinnovato fino al 2027. Era il 17 agosto: 12 mesi dopo Domenico potrebbe lasciare il club che è stato la sua vita per quello che potrebbe fargli fare il definitivo salto di qualità. Giuntoli ci sta lavorando: la strada non è facile, ma mai come stavolta sembra percorribile.