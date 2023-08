Pradè confessa: "Bonucci alla Fiorentina? Ci siamo fatti due risate"

La situazione di Leonardo Bonucci rimane in continua evoluzione. Entro pochi giorni dovrà dare una risposta dell'Union Berlino, ma la sua preferenza rimane la Lazio. Però al momento per i biancocelesti l'operazione è sullo sfondo in ordine di priorità. Potrebbe firmare dunque firmare con i tedeschi, dopo aver capito che l'opzione Fiorentina non c'è mai stata.