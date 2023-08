Lazio su Samardzic per il botto finale: i dettagli della trattativa

ROMA - La Una mezzala in più per chiudere un mercato partito in sordina e che invece potrebbe concludersi coi fuochi d'artificio. Il presidente prepara gli ultimi botti: un vice-portiere per Maximiano (ufficiale all'Almeria) e soprattutto un centrocampista di livello per completare il reparto rimasto orfano di Milinkovic. Il colpo in serbo, in ogni senso possibile, può essere il classe 2002 dell'Udinese, vicinissimo all'Inter in questa sessione. Visite mediche prenotate e poi saltate coi nerazzurri (questioni legate ai suoi agenti), è tornato in Friuli e ha ripreso ad allenarsi con la valigia in mano. Non l'ha disfatta, per il club friulano era ed è il prescelto per fare cassa in estate. La Lazio può essere la soluzione: i primi contatti risalgono alla fine di luglio, poi Lotito aveva virato su Kamada, meno costoso (parametro zero) e più esperto per la delicata sostituzione del Sergente. zar alla Lazio , Lotito lancia l'assalto a Samardzic.Il presidente prepara gli ultimi botti: un vice-portiere per Maximiano (ufficiale all'Almeria) e soprattutto un centrocampista di livello per completare il reparto rimasto orfano di Milinkovic. Il colpo in serbo, in ogni senso possibile, può essere il classe 2002 dell'Udinese, vicinissimo all'Inter in questa sessione. Visite mediche prenotate e poi saltate coi nerazzurri (questioni legate ai suoi agenti), è tornato in Friuli e ha ripreso ad allenarsi con la valigia in mano. Non l'ha disfatta, per il club friulano era ed è il prescelto per fare cassa in estate.



Lazio, il nuovo obiettivo a centrocampo

La pista si è riaperta a sorpresa una volta che Samardzic è stato rimesso sul mercato. È diventato di nuovo un obiettivo concreto. Ci sono diversi profili in ballo, a Formello piacciono anche Guendouzi del Marsiglia e Wieffer del Feyenoord, tutti e due classe 1999. Gli olandesi, però, non sembrano più voler vendere il mediano a campionato iniziato: troppo importante e poco tempo a disposizione per ricercare uno di livello al suo posto. L'asse caldo è quello con l'Udinese. La necessità resta la precedente cessione di Marcos Antonio o Basic, l'ideale sarebbe piazzarli entrambi visti gli arrivi di Kamada, Rovella e la chance di aggiungerne un altro entro il gong del 1° settembre. Il brasiliano, ora ai box per una lesione muscolare, è stato proposto in prestito al Paok Salonicco. Titubante all'inizio, starebbe sciogliendo le riserve: troverebbe il campo meno della scorsa stagione, e non è che sia stato protagonista.



L'idea della Lazio e la situazione Basic

La Lazio sta proponendo uno scambio: Basic e conguaglio economico all'Udinese per Samardzic. Risolverebbe la doppia pratica con una singola trattativa. Una piattaforma simile a quella imbastita dall'Inter, che aveva trovato l'accordo pagando 15 milioni di euro e inserendo il giovane Fabbian nell'operazione. L'intesa si può ottenere più o meno alle stesse cifre. Non è semplice: Basic, gradito ai bianconeri, per ora non accetta. Va convinto il croato, fino a pochi giorni perplesso all'idea di lasciare Roma per un progetto meno ambizioso. C'è da lavorare per raggiungere la fumata bianca, ma Lotito è intenzionato ad accelerare per scrivere 7 nomi nella lista finale degli acquisti (i 5 già ufficializzati, più il secondo portiere e l'ultima mezzala).



