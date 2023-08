L'Equipe: "Juve su Kamara, tutti i dettagli"

Allegri ha più volte ripetuto come la squadra sia perfetta così come è, ma la Juventus rimane vigile sul mercato per eventuali occasioni. Una di queste potrebbe essere rappresentata da Abdoulaye Kamara del Borussia Dortmund .

La Juve ci prova per Kamara

Stando a quanto riportato dal quotidiano francese l'Equipe, i bianconeri hanno fatto un'offerta per il centrocampista francese. Si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto (facilmente raggiungibile) a 4 milioni di euro. L'ex Paris Saint-Germain è sotto contratto con i tedeschi fino al 2025, ora le parti starebbero trattando. Arrivato al Borussia Dortmund a parametro zero dopo la crescita nel vivaio del PSG, nella scorsa stagione è stato un pilastro della seconda squadra (in Serie C tedesca) e nella Youth League.