"Juve, un club inglese si fionda su Kean: i dettagli"

La cessione di Mitrovic all'Al-Hilal ha permesso al Fulham di incassare oltre 50 milioni di euro, ma adesso il club inglese è al lavoro per scegliere il sostituto dell'attaccante serbo che ha lasciato il club dopo sei stagioni .

Il Fulham è su Kean: primo approccio con la Juve

Secondo quanto riportato da Standard Sport, il Fulham avrebbe intavolato un discorso con la Juventus per Moise Kean. I due club avrebbero avuto un primo approccio sulle eventuali cifre dell'affare, con il Fulham che sarebbe orientato a presentare un'offerta per la punta di nazionalità italiana. Oltre a Kean, i Cottagers avrebbero chiesto informazioni anche per Balogun dell'Arsenal, sul quale c'è anche il Chelsea.