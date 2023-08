Pochettino su Lukaku: "Addio al Chesea? Non è cambiato niente”

Il futuro di Romelu Lukaku continua a essere indefinito e a subire possibili evoluzioni di giorno in giorno. In queste settimane si è parlato soprattutto dello scambio che Juve e Chelsea hanno voluto intavolare per il belga e Dusan Vlahovic. Poi le lusinghe della Roma e del Milan, ma Mauricio Pochettino, allenatore dei Blues, non esclude anche una terza possibilità per lui e un eventuale rientro in rosa.