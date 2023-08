Juve, la pista Lukaku è in piedi: Vlahovic può ancora partire

Vlahovic si è ripresentato bene, non c’è che dire . Assist e gol alla prima di campionato . Però la Juve non abbandona l’idea di poterlo cedere in caso di rilanci o nuove offerte. Il valore che il club bianconero attribuisce al centravanti serbo è noto da tempo ed è figlio anche dei conti relativi al suo contratto in essere: 75 milioni leggermente trattabili , soldi che sistemerebbero gran parte dei problemi attuali di bilancio e darebbero l’opportunità di tornare alla carica per avere Lukaku dal Chelsea . Già, il Chelsea che considerando i 40 milioni di valutazione di Big Rom era arrivato a 60 totali per Dusan, salvo poi non ascoltare le richieste di rilancio provenienti dalla Continassa.

Juventus, Lukaku resta nella lista dei desideri

Pochi giorni al gong della sessione estiva, qualcuno in più per quanto riguarda il rigogliosissimo mercato arabo. Ed è proprio lì che sta guardando il dt bianconero Giuntoli, con la speranza che i colpi di Vlahovic a Udine non siano passati inosservati. Al di là di qualsiasi considerazione, infatti, i responsabili sportivi della Juve e Allegri sono ancora convinti che avere Lukaku al posto del serbo rappresenti la ciliegina su una torta che al primo boccone è sembrata già molto gustosa. Per Giuntoli, poi, si tratterebbe del primo vero colpo di presentazione nella sua nuova avventura. Finora, infatti, ha avuto a che fare soprattutto con le uscite e vorrebbe portare a casa l’attaccante con il quale due mesi fa ha raggiunto l’accordo per tre stagioni a 9 milioni di euro. Lukaku, appunto. Che nel frattempo si allena da solo mentre il Chelsea cerca sempre una punta. Anche in casa Blues hanno visto il primo tempo di Udine con assist e gol di Vlahovic, ma il tempo stringe e servirebbe uno sprint importante nelle prossime ore. La Juve, comunque, non molla la pista Big Rom e cerca di fargli spazio anche attraverso altre uscite. Kean, Kostic e McKennie, per esempio, sono nell’elenco di coloro che possono partire a fronte di offerte che rispettino i parametri bianconeri: 25 milioni per l’attaccante, 15 o giù di lì per gli altri due.

Juventus, in uscita Iling-Junior e Soulé

Nel frattempo Giuntoli e Manna continuano a lavorare per dare a qualche giovane l’opportunità di proseguire il percorso di crescita senza stress. Anche Allegri, infatti, sottolinea spesso che senza l’Europa è inutile tenere fermi ragazzi che potrebbero giocare con continuità altrove. In caso offerte possono partire Iling-Junior (20 milioni) e Soulé (10 o quasi). Riflessioni in corso anche su Miretti, protagonista della bella serata di Udine: può partire in prestito in Serie A. E anche Kaio Jorge è destinato a lasciare la Juve a titolo temporaneo. Nicolussi Caviglia, invece, resta perché a centrocampo può trovare spazio in attesa del completo recupero di Pogba.