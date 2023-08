Diretta Udinese-Juve 0-1: la sblocca Chiesa LIVE

20:51

2' - Subito gol per Chiesa

La Juve passa subito in vantaggio con il gol di Chiesa: Vlahovic recupera il pallone sulla trequarti, la cede a Chiesa che dalla distanza la mette all'angolino basso.

20:45

1' - Inizia Udinese-Juventus

Inizia la sfida tra Udinese e Juventus, valida per la prima giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio c'è stato il minuto di silenzio per la scomparsa di Carlo Mazzone interrotto da un lungo applauso.

20:35

Giuntoli: Lukaku? Siamo contenti della nostra squadra"

Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn: "La Juve mi ha accolto benissimo, c'è grande feeling con tutti. Lavoro qui da poco più di un mese e abbiamo fatto un poi cose stando attenti a sistemare i conti. Berardi? Noi non commentiamo l'operato di altri club. Stiamo parlando ogni giorno con il mister per vedere se qualcuno può andare a giocare altrove con una sola competizione da giocare. Comunque resteremo vigili su qualsiasi occasione ci sia. Siamo molto contenti di avere Kean. Vlahovic-Lukaku? Siamo contenti della nostra squadra e puntiamo su tutti e 5 gli attaccanti che abbiamo".

20:30

Pozzo parla di Samardzic: "È superata"

Il patron dell'Udinese Pozzo ha parlato di Samardzic durante la presentazione prima della partita nell'Auditorium dello stadio di "Io sono Friuli Venezia-Giulia" come main sponsor: “È superata, sono cose che succedono nel calcio. Il giocatore è rientrato, è un ragazzo serio, ha capito che le cose non sono andate nel verso giusto e si è rimesso al servizio dell’allenatore. Se dovesse arrivare una grande società e pagare al giocatore grandi cifre non avremmo la possibilità di negoziare. Non sappiamo cosa succederà, spero che si concluda così”.

20:25

Juve, la storia ti sorride

La Juve è pronta per questo nuovo esordio in Serie A e c'è una statistica che può portare fortuna alla squadra di Allegri.

20:15

Juve, le parole di Danilo

Le parole di Danilo ai microfoni di Dazn: "È sempre bello tornare a rappresentare la Juve. Emozione unica. Abbiamo fatto bene tutta la preparazione e da oggi inizia a contare. Siamo motivati nel tornare a giocare".

20:10

Il mercato attorno a Kean

Tra i convocati della Juventus per la prima giornata di campionato non c'è Moise Kean a causa di un infortunio: intanto il mercato attorno a lui si muove.

20:00

La visita speciale

Prima della partita contro l'Udinese, la Juventus ha ricevuto una visita speciale: ecco chi ha incontrato Allegri e Giuntoli.

19:50

La formazione ufficiale dell'Udinese

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. All: Sottil. A disposizione: Piana, Malusà, Guessand, Success, Quina, Ferreira, Abankwah, Aké, Lucca, Semedo, Camara, Samardzic, Zemura, Pejicic, Nwachukwu.

19:45

Juve, la formazione ufficiale

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Gatti, Pogba, Kostic, Huijsen, Milik, Yildiz, McKennie, Iling Junior, Fagioli, Rugani, Soulè, Nicolussi Caviglia.

19:35

Udinese-Juve, dove vederla

Dove vedere la sfida tra Udinese e Juventus: ecco tutte le indicazioni per guardarla in tv e in streaming.

19:30

Udinese-Juve, cresce l'attesa

Tutto pronto all'Udinese Arena per l'inizio della sfida tra Udinese e Juventus: le squadre scenderanno in campo alle 20:45.

Udinese Arena - Udinese