Juve, Giuntoli e Manna a Londra per mercato: sondati tre centrocampisti

Non è passata inosservata la presenza di Manna e Giuntoli a Brisbane Road per assistere a Tottenham-Chelsea . Il motivo della presenza del direttore sportivo e del direttore tecnico della Juve era, ovviamente, legato al calciomercato anche se non del tutto collegato al match a cui hanno assistito.

Hojbjerg, Phillips e Thomas: idee Juve per sostituire Fagioli e Pogba

Il viaggio a Londra è, infatti, servito per sondare il terreno per tre centrocampisti: Hojbjerg del Tottenham, Thomas dell'Arsenal e prendere informazioni su Phillips del Manchester City. Per Hojbjerg, danese classe 1995, il Tottenham non farebbe scattare il semaforo verde per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Per il ghanese Thomas Partey e l'inglese Phillips la formula potrebbe essere quella del prestito. La caccia al sostituto o ai sostituti di Fagioli e Pogba può ritenersi già iniziata.