Juve, imminenti due rinnovi di contratto: i dettagli

Giuntoli lavora al mercato della Juve , con l'obiettivo che è principalmente quello di rafforzare il centrocampo . Oltre alle operazioni in entrata, si prevedono anche degli imminenti annunci relativi ai rinnovi dei contratti .

Juve, a chi sarà rinnovato il contratto?

Potrebbero arrivare già domani gli annuci dei rinnovi di Locatelli e Fagioli. Per entrambi è pronta una proposta di altri due anni, con gli accordi che quindi si prolungheranno dal 2026 al 2028. Si tratta, soprattutto, di un attestato di fiducia a livello tecnico. Locatelli è ormai insostituibile davanti alla difesa; per Fagioli, alle prese con la squalifica, la firma acquista un significato ulteriore. Con il rinnovo la società gli ha confermato il suo appoggio blindandolo per il futuro.