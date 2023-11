"Juve, una big della Premier punta Iling: lo vorrebbe già a gennaio"

Iling via a gennaio?

Gli Spurs, secondo quanto riferito, sarebbero pronti a presentare un'offerta a Giuntoli già nella prossima sessione invernale di mercato, in modo da rafforzare il centrocampo per ottenere quanto prima la qualificazione in Champions League. Classe 2003, Iling è stato utilizzato quattro volte da Allegri in stagione, senza mai partire dal primo minuto.