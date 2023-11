"La Juve vuole Ferguson a gennaio, pronta un'offerta per il Bologna"

Gennaio si avvicina, la Juve pianifica le sue mosse sul mercato . Stando a quanto riferisce il Daily Mail, il club bianconero avrebbe intensificato i contatti per Lewis Ferguson del Bologna . Dall’Inghilterra vien raccontato di come Giuntoli sarebbe pronto a presentare un’ offerta da 17.5 milioni di sterline già a gennaio .

Juve, Bologna e Ferguson con l'Aberdeen spettatore interessato: perché

Il destino di Ferguson è particolarmente seguito oltremanica non solo perché il centrocampista il centrocampista è scozzese ma per interessi "collaterali" legati al suo cartellino. In caso di cessione di Ferguson, infatti, batterebbe cassa anche l’Aberdeen, che potrebbe ricavare più di 2 milioni di sterline se Ferguson si trasferisse a Torino a gennaio avendo diritto a una percentuale sulla sua futura rivendita, fissata nell'ambito dell'operazione che ha condotto il calciatore in Italia al Bologna.