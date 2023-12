Juve, assalto a Koopmeiners: la mossa di Giuntoli e le possibili alternative

Più di un pensiero fisso. Koopmeiners per Cristiano Giuntoli rappresenta il centrocampista ideale , l’obiettivo perfetto dai tempi di Napoli : la sintesi esemplare per qualità e versatilità tattica di cui avrebbe in questo momento bisogno la Juventus . Per questo motivo il direttore sportivo dei bianconeri ha conservato un canale privilegiato con l’entourage dell’olandese, valutato 40 milioni e che già la scorsa estate ha assaporato il trasferimento a Torino . Certo, non sarà facile convincere l’Atalanta a privarsi adesso del giocatore, ma la Vecchia Signora proverà a fare quanto più possibile affinché l’operazione venga chiusa ora e non a giugno . In caso di apertura del club bergamasco, la Juventus saprebbe di certo quale strada percorrere per provare a raccogliere parte del gruzzoletto necessario ad intavolare una trattativa.

Juve, Koopmeiners con i soldi di Soulé

Un intermediario ha infatti prospettato ai bianconeri la possibilità di vendere Soulé al Crystal Palace per 35 milioni di euro, già adesso. Il rendimento dell’argentino, in prestito al Frosinone, con 6 gol all’attivo ha acceso il mercato dell’attaccante esterno che adesso in Premier può vantare diversi estimatori. Questa somma darebbe l’opportunità ai bianconeri di costruire un’operazione ad incastro per bussare all’Atalanta e avere subito Koopmeiners. Ma non c’è solo la carta Soulé. Già da alcune settimane i bianconeri hanno dato infatti mandato ad alcuni agenti di trovare offerte per Iling Junior. L’attaccante inglese, classe 2003, piace sicuramente a Tottenham e Newcastle, ma la lista è destinata ad allungarsi. Va monitorata pure la situazione relativa a Kenan Yildiz. Il ragazzo ha mal digerito il poco minutaggio di questa stagione e ha chiesto ai suoi procuratori di trovare un’altra soluzione, già in questa finestra. La richiesta, in questo caso, è sui 30 milioni di euro. Quanto a Huijsen, per il giovane olandese si è invece mosso il Granada.

Le alternative a Koopmeiners

Tornando alle manovre in mezzo al campo, la pista Koopmeiners non è ovviamente l’unica approfondita in questa fase dalla Juventus. Nei prossimi giorni, presumibilmente entro Natale, è previsto un nuovo contatto con il City per capire le intenzioni del club in merito ad un possibile prestito di Phillips. L’ex Leeds non rappresenta per caratteristiche la soluzione preferita dai bianconeri, ma sicuramente è un’opportunità di mercato da valutare: il City lo ha scaricato ufficialmente e presto deciderà se, appunto, cederlo con la formula del titolo temporaneo fino a giugno o in maniera definitiva ad un club inglese, come Newcastle e United. Da parte sua, Phillips ha voglia di cambiare aria anche per non perdere quella continuità necessaria nell’anno degli Europei. Chi poi ha una considerazione particolare è Sudakov. Il fantasista ucraino è stato seguito dal vivo da Giuntoli e rappresenta sicuramente un profilo per il quale a Torino investirebbero subito 25 milioni di euro. Infine, non va dimenticato Wieffer del Feyenoord.