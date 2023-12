"Juve e altri due club su Alaba, il Real Madrid ha fissato il prezzo"

"Il Real Madrid ha fissato a 60 milioni di euro il prezzo per l'austriaco David Alaba segnando un cambiamento significativo suo ruolo nella squadra. Sebbene Alaba sia stato finora una figura chiave, infatti, il suo rendimento non costante ha indotto il club a valutare la sua cessione. Le possibili destinazioni per l'austriaco sarebbero Manchester United, Juventus e Al Ittihad". Sport non ha dubbi in merito a un potenziale futuro in italia del difensore mancino dei Blancos. Secondo il quotidiano spangolo e affronta la questione nel corso del live di mercato online sul proprio sito ufficiale. Alaba sembram dunque, destinato a cambiare squadra e il suo domani calcistico dipenderebbe da quale club riuscirà a soddisfare le richieste economiche del Real Madrid.