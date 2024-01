 Il Lilla lo spinge alla Juve, Djaló chiama Weah

Tiago Djaló, questa volta, non avrà il compito di togliere la palla a nessuno, piuttosto gli toccherà gestirla e poi lanciarla al club che dovrà fare gol. L'Inter ha un accordo per giugno a zero, è storia nota, ma la Juve s'è inserita al volo e mai come in questa fase avanza con la fiducia di poter raccogliere l'assist e piazzare il colpo subito. A gennaio. Marotta, tra l'altro, non ha intenzione di partecipare ad aste: i nerazzurri non faranno rilanci. E l'inserimento dell'Atletico Madrid, terza pretendente uscita dall'ombra nelle ultime ore, non è considerato un pericolo eccessivo.