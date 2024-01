Juve, Kean all'Atletico Madrid: in prestito fino a giugno

Ci sarà Kean sulla strada dell’Inter in Champions League. Sì, perché l’attaccante sta per salutare la Juventus in direzione Atletico Madrid. Il traguardo è vicino, dopo l’accelerata di ieri che ha portato i due club ad accordarsi per un prestito oneroso fino al termine della stagione. Moise piaceva a molti: in Italia a Monza a Fiorentina; all’estero al Rennes, prossimo avversario del Milan in Europa League, e appunto all'Atletico Madrid, avversario dei nerazzurri agli ottavi di coppa. Dopo l’esplosione di Yildiz che gli ha tolto spazio nelle rotazioni di Allegri, proprio l’idea di una nuova esperienza oltre confine (la terza della carriera dopo Everton e Psg) era la preferita dall’attaccante bianconero, che infatti ha dedicato le sue attenzioni alle piste straniere. E i Colchoneros hanno progressivamente aumentato il pressing per regalare al tecnico Diego Simeone il rinforzo da affiancare a Morata e Griezmann. Resta ancora da sistemare qualche tessera del puzzle, in ogni caso. La condizione per sbloccare definitivamente l’assalto a Kean è la cessione di uno degli esuberi della rosa biancorossa, tra Soyuncu, Depay e Correa. A fare posto allo juventino dovrebbe essere proprio Correa, che nelle ultime ore si sta avvicinando sensibilmente all’Al-Ittihad, club dell’Arabia Saudita.