La Juventus ha un nuovo tifoso: il mito Tyson in maglia bianconera

Tyson è juventino: la foto sui social

"L'allenamento della Juve sarà molto più duro. Il bianconero ti sta sicuramente bene Mike". Questo il copy scelto dal social media manager per "accogliere" uno dei migliori pugili della storia, che si trova a Torino per girare alcune scene di "Bunny Man", film d'esordio nel nuovo ruolo d'attore. Lo stesso Tyson ha anche dichiarato tutto il suo amore per il nostro Paese: "L'Italia non cambia, resta sempre un paese bellissimo. Mia moglie ha fatto le scuole in Italia, parla italiano e insieme stiamo considerando di comprare una villa in Italia. Il mio obiettivo è restare vicino all'industria del cinema, italiano in particolare".