Koopmeiners alla Juve, c'è un pericolo in agguato: la situazione

Adesso non ci sono più dubbi: a fine stagione, Koopmeiners lascerà l’Atalanta . Era nell’aria, visto che le performance del centrocampista olandese hanno catturato l’interesse dei top club europei , ma ora c’è pure la conferma del diretto interessato : «Ho detto alla società che in estate vorrei andare via». Boom! Parole che hanno avuto l’effetto immediato di scatenare i tanti pretendenti in giro per il continente. Tra questi c’è naturalmente la Juventus , già attivissima nella finestra invernale di mercato in cui ha tentato l’affondo per Teun . Niente da fare, però, perché la Dea ha fatto muro e, dopo aver respinto le avances estive del Napoli, ha fatto lo stesso con la Signora. Adesso l’assalto ripartirà con ancora maggior vigore anche se, in verità, le manovre non si sono mai spente negli ultimi mesi.

Koopmeiners, pericolo Premier per Juve e Napoli

Alla Continassa, infatti, si è continuato a lavorare seriamente al dossier, tanto che il confronto con l’entourage del giocatore è proseguito e c’è stato pure un contatto diretto con lo stesso Koop dopo il recente Juve-Atalanta in cui, peraltro, è stato decisivo con una doppietta allo Stadium. Teun è consapevole della grande attenzione che c’è su di lui; d’altra parte una stagione come la sua - 12 gol e 4 assist in 34 presenze - non può certo passare inosservata. Ed è a conoscenza dei rumors di mercato e delle squadre cui è accostato: «La Juve? Se dicessi che non mi arrivano queste notizie direi una bugia, l’ho letto anche io…» racconta in un’intervista al Telegraaf. La Signora c’è, eccome, ma l’atalantino strizza l’occhio pure ad altri lidi. «Per alcuni club di Premier League sopporterei anche la pioggia che c’è in Inghilterra…». C’è infatti il Liverpool che lo sta seguendo da vicinissimo e che sarebbe pronto ad un investimento da 60 milioni. Ecco, questo è il maggiore pericolo per la Juve, e per lo stesso Napoli che non può considerarsi fuori dalla corsa: si chiama asta. E considerata la straordinaria capacità di spesa dei club inglesi, ma non solo, la corsa per le italiane potrebbe diventare complicatissima.