Koopmeiners rivela: "Ho chiesto all'Atalanta di essere ceduto quest'estate"

Atalanta, le parole di Koopmeiners

Queste le sue parole al De Telegraaf: "Già l'anno scorso c'era un concreto interesse da parte del Napoli, però alla fine i club non si sono trovati. Ho detto all'Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo. La mia fidanzata e io ci stiamo divertendo molto in Italia, ma per alcuni club in Inghilterra sopporterò anche la pioggia. Spero che si presentino delle opzioni su cui posso riflettere. E poi spero che l'Atalanta riceva una bella somma per me, perché ho passato un periodo meraviglioso a Bergamo. Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un probabile interresse della Juventus e club di Premier League. Naturalmente li leggo anche io o mi vengono inoltrate".