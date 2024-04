Il piano di Giuntoli per rifondare la Juve: non solo Koopmeiners

Rincorsa all’Inter, SuperChampions, Mondiale per club: con la squadra di oggi, con l’organico di oggi, la prossima stagione della Juventus rischierebbe di trasformarsi in una delusione. Se il 2024 si conclude con il terzo posto e con la vittoria della Coppa Italia, alla Continassa possono essere soddisfatti. Potrebbero essere di meno i punti che dividono i bianconeri dai futuri campioni d’Italia, ma la distanza è comunque netta e per ridurla, visto come si sta già muovendo l’Inter (già presi Taremi e Zienlinski), il lavoro di Giuntoli sarà durissimo.



La chiarezza prima di tutto: il post Allegri

Ma prima dei giocatori la Juve deve individuare la sua linea strategica, deve stabilire le sue reali ambizioni e soprattutto deve fare chiarezza. A chi affidare il nuovo corso tecnico? Dalle ultime parole di Elkann è chiaro che la storia con l’Allegri-bis è arrivata in fondo. Il futuro non prevede la presenza del tecnico livornese e allora va individuata quanto meno la figura del nuovo allenatore. È un amante della tecnica? Se sì, il centrocampo attuale va quasi tutto rifatto, vanno cercati esterni di qualità e difensori capaci di impostare il gioco da dietro, tipo Stones. O invece è un allenatore che predilige la forza d’urto, la pressione e, come si dice da un po’ di tempo, la riaggressione? Uno alla Klopp, insomma. Allora servono mezze ali che spingono e recuperano, alla Barella tanto per fare un altro esempio.

La storia della Juve e la voglia di vittorie

Torniamo però al primo punto: può la Juve puntare davvero allo scudetto? Può individuare fra i suoi obiettivi una lunga permanenza nella nuova Champions e nel Mondiale per club? In definitiva: può tornare la Juve che il mondo conosce? Per restituirle la grandezza di un tempo c’è bisogno di un mercato sfarzoso che le risorse attuali non garantiscono. A Berlino, nella finale di Champions contro il Barcellona, il centrocampo della Juventus era formato da Pirlo, Marchisio, Vidal e Pogba. Per tornare a quella categoria, il centrocampo della Juve di oggi va rifondato. La squadra ha bisogno di aumentare lo spessore per migliorare il gioco, non proprio incantevole in questa stagione. Koopmeiners sarebbe una soluzione eccellente, ma l’Atalanta non regala i suoi giocatori e se per arrivare all’olandese la Juve deve cedere uno dei suoi pezzi migliori, la situazione cambia poco. Si alzerebbe il tasso tecnico anche con un trequartista tipo Gudmundsson, però nemmeno il Genoa fa sconti.



La rosa e le scelte sul mercato