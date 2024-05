Mercato Juve, i dubbi per il portiere: Di Gregorio sfida Carnesecchi

Parola d’ordine sostenibilità. La Juve prosegue con la linea indicata da tempo e ribadita da Giuntoli anche ai procuratori dei giocatori nel mirino per la prossima stagione. C’è la volontà di migliorare la qualità della rosa e di intervenire in ogni reparto, a partire da quello del portiere che presenta un enorme punto interrogativo in virtù dei contratti in scadenza di Perin e di Szczesny. In Polonia sono sicuri che l’ex Roma rimarrà almeno per un altro anno, fino al termine del suo accordo, ma i bianconeri vogliono abbassare il monte ingaggi e per questo lo stipendio dell’estremo difensore rappresenta un evidente problema da quando ha deciso di non spalmare il suo su più anni. Ed ecco tornare d’attualità il consiglio di Buffon: puntare, in futuro, su Carnesecchi che per età e margini di crescita è un nome forte. Il costo del cartellino, sui 30 milioni, è sicuramente un ostacolo importante ma la Juve ha dalla sua la possibilità di inserire quello di Huijsen, seguito in Germania, molto gradito a Gasperini e già offerto ai bergamaschi nell’ambito della trattativa per Koopmeiners. Con l’olandese la Juventus è molto avanti grazie al rapporto diretto di Giuntoli con il centrocampista e la sua famiglia, ma il piano della Signora potrebbe saltare nel caso in cui arrivasse un’offerta irrinunciabile dall’Inghilterra. Tornando al portiere, prima ancora di Carnesecchi come gradimento c’è Di Gregorio del Monza: costa intorno ai 25 milioni ed è stato oggetto di una recente chiacchierata tra Giuntoli e Galliani. Ma attenzione pure in questo caso alla Premier.