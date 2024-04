Juve, pietra miliare per Szczesny con i bianconeri: ecco cosa ha raggiunto

Wojciech Szczesny ha tagliato il traguardo dei cento clean sheet con la maglia della Juventus in tutte le competizioni. Una pietra miliare arrivata nella partita tra Juventus e Milan , match terminato senza reti all'Allianz Stadium. Il polacco, arrivato in bianconero nel 2017, è anche il portiere con più reti inviolate in Serie A dalla stagione 2018/19 a oggi (68).

Szczesny, 100 clean sheet con la Juve

La Juventus, però, ha voluto fare una precisazione: Szczesny, infatti, avrebbe già raggiunto il traguardo centenario se non si contassero soltanto le partite in cui è rimasto in campo per novanta minuti: in altre tre gare l'ex Arsenal non ha subito gol, ma non rimanendo in campo per 90 minuti.

Un'altra statistica particolare

Per l'estremo difensore, poi, un'altra particolare statistica sottolineata dal club bianconero: è l’unico portiere ad aver servito un assist con la Juventus in Serie A nelle ultime 20 stagioni del torneo.