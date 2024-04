Juve-Milan, le pagelle dei bianconeri: Bremer top, sale Chiesa. Nervi Vlahovic

Esaurisce presto le energie, anche perché Thiaw non gli concede tregua. Esce nervosissimo e non accetta il cambio, tirando una bottiglietta per terra al rientro in panchina. Milik (17’ st) 6,5: il polacco sta bene e Allegri fa bene a sfruttarlo. Dopo la semifinale di Coppa Italia, per poco non risolve anche il duello con il Milan: per due volte di testa regala l’illusione del gol allo Stadium.

Yildiz 5,5

Max gli concede il posto da titolare due mesi dopo Verona. Il baby turco non incide. Appena meglio dopo l’ingresso di Milik e Chiesa, perché il baricentro alto della Juve lo favorisce. Per accendersi ha bisogno di spazio e più uomini davanti (o sulla stessa linea) con cui scambiare il pallone. Miretti (36’ st) sv.