Mercato Juve, la lista di Thiago Motta: tutti i nomi per Giuntoli

La lista di Thiago Motta: tutti i nomi

La coperta della Signora è piuttosto corta, soprattutto con il passaggio alla difesa a quattro. Motta giocherà un 4-3-3 adattabile a 4-2-3-1, ma in qualsiasi caso stravolgerà l’assetto a tre che fu il marchio di Allegri. Con l’addio di Alex Sandro e con Kostic e Iling-Junior in bilico, servirà un terzino sinistro. Dorgu del Lecce ma soprattutto Wendell del Porto, recentemente convocato per la Coppa America con il Brasile, sono in cima alle preferenze per il rapporto qualità-prezzo. Resterebbero poi da coprire due o tre ruoli. Sicuramente, a proposito di inserimenti e verticalizzazioni, Motta necessita di una mezzala capace di dare il cambio di passo a una mediana priva di dinamismo: per Koopmeiners, valutato 60 milioni, Giuntoli proverà a limare il prezzo inserendo una contropartita come Soulé oppure Huijsen, entrambi graditi a Gasperini. Un altro che non passa mai di moda nei pensieri della Signora è Samardzic dell’Udinese. Il 4-2-3-1 richiederebbe un trequartista puro che in rosa non c’è, a parte Yildiz. Koopmeiners esegue il compito splendidamente nell’Atalanta; con la nuova Champions e il proliferare degli impegni fino a luglio inoltrato per il Mondiale per club, in qualsiasi caso la Juve non potrà permettersi gli uomini contati. Di conseguenza, non va accantonata del tutto la pista Sudakov, gioiello dello Shakhtar sul quale le big d’Europa sembrano disposti a fare follie. Il nodo Rabiot è cruciale: un incontro in settimana con la madre-agente Veronique chiarirà se ci sono margini per proseguire insieme. Questa scelta influenzerà inevitabilmente il mercato della Juve. Infine, l’esterno: Laurienté del Sassuolo e Greenwood, che torna al Manchester United dopo il prestito al Getafe, sono due idee, come Berardi reduce da un lungo infortunio. Chiesa, viceversa, ha manifestato la voglia di restare dov’è, ma non ha ancora l’accordo per il prolungamento. E non è un dettaglio. Il tesoretto da 50 milioni che l’ad Scanavino ha messo a disposizione per gli acquisti, dopo due sessioni a spesa zero, non basterà. Giuntoli dovrà per forza di cose incrementarlo con qualche cessione.