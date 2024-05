Alex Sandro, addio in lacrime alla Juve: la standing ovation dei tifosi lo fa crollare

È stata una serata dalle forti tinte emotive per Alex Sandro. Contro il Monza, il difensore è sceso in campo per l'ultima volta con la maglia bianconera, diventando lo straniero più presente nella storia del club insieme a Pavel Nedved. Non solo, Alex Sandro ha messo a segno anche il raddoppio della Juve sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Fagioli.