Chi è Alisha Lehmann e perché la Juve vuole fare il colpo doppio con Douglas Luiz

TORINO - Un doppio colpo a tinte bianconere. La Juve è pronta a chiudere per Douglas Luiz e non solo. Con il mediano è in arrivo anche la fidanzata, la calciatrice Alisha Lehmann, in forza all'Aston Villa. L’intenzione della Vecchia Signora: alzare il livello sportivo della JWomen e non solo. La bella Alisha, svizzera classe 1999, è una vera star dei social con quasi 17 milioni di follower su Instagram. Ecco perché il suo arrivo potrebbe avere riflessi importanti anche in termini di marketing.