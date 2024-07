Khephren Thuram alla Juve, il Nizza ha già preso il sostituto

Questione di ore per il passaggio in bianconero di Khephren Thuram , centrocampista classe 2001 che la Juve di Thiago Motta si è assicurata negli ultimi giorni, definendo l'affare con il Nizza . Il club francese, peraltro, si è già cautelato, bloccando l'ideale sostituto del figlio d'arte. Si tratta di un ex Napoli.

Thuram alla Juve, Ndombele al Nizza

Ormai non ci sono più dubbi: Khephren Thuram sarà presto un nuovo calciatore della Juventus. Il Nizza ha accettato la proposta economica di Cristiano Giuntoli, complice la volontà del francese di trasferirsi in Italia per seguire le orme di papà Lilian. Contestualmente, la società rossonera ha provveduto a colmare subito il vuoto che lascerà Thuram nelle prossime ore: secondo quanto riportato da L'Èquipe, infatti, il Nizza è ad un passo dall'acquisto di Tanguy Ndombele, mediano ex Napoli e Galatasaray che ha visto scadere il proprio contratto con il Tottenham lo scorso 30 giugno. Approderà in Ligue 1 a parametro zero. L'ennesimo indizio che spinge il giovane Khephren verso la Vecchia Signora, pronta ad affiancare un nuovo "Pitbull" al neo arrivato Douglas Luiz.