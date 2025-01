Juve, è fatta per Veiga: il Chelsea accetta il prestito

Juve scatenata sul mercato . Dopo la chiusura sugli affari Alberto Costa e Kolo Muani , è fatta anche per Renato Veiga , difensore portoghese classe 2003. Giuntoli , dopo una lunga e complicata trattativa, è riuscito a convincere il Chelsea a cedere Veiga in prestito .

Veiga-Juve, è fatta: i dettagli

In un primo momento i Blues hanno valutato solo l'acquisto del cartellino, da circa 20 milioni di euro, per cedere il difensore portoghese. Ma Giuntoli è riuscito a convincere il club londinese ad un prestito per un paio di milioni, con la promessa di valutare il riscatto del giocatore in estate, senza però obblighi. Un rinforzo molto importante per la difesa bianconera, orfana da mesi di Bremer e Cabal e con l'imminente addio di Danilo. Una grande occasione anche per Renato Veiga, che spera di trovare molta più continuità dopo essere stato protagonista solo in Conference con il Chelsea.

Veiga, le caratteristiche e le qualità

Nei desideri di Thiago Motta, il difensore ventunenne potrebbe diventare quel difensore di piede sinistro “alla Calafiori” utile a rendere più fluida la manovra: ha fisico (un metro e novanta di altezza) ma è anche molto tecnico. Inoltre è apprezzato per la sua duttilità: può giocare come centrale, terzino ed è stato utilizzato in carriera anche come centrocampista. La coppia Gatti e Kalulu potrebbe finalmente avere un'alternativa per riposare.