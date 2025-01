Juve, Veiga in arrivo: c'è la data dello sbarco a Torino

Dopo l'accordo con il Chelsea sulla base di un prestito per un paio di milioni ( QUI TUTTI I DETTAGLI ), Renato Veiga sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore portoghese classe 2003 andrà a colmare gli infortuni di Bremer e Cabal ed è atteso a Torino per domenica 26 gennaio .

La trattativa per Veiga: come è andata

Inizialmente, il Chelsea aveva preso in considerazione solo una cessione definitiva del cartellino del difensore portoghese, valutato intorno ai 20 milioni di euro. Tuttavia, grazie al lavoro di Giuntoli, il club londinese è stato convinto ad accettare un prestito oneroso di un paio di milioni, con la possibilità di valutare il riscatto in estate, ma senza alcun obbligo.

Juve, Veiga arriva domenica a Torino: i suoi numeri

Renato Veiga, approdato al Chelsea dal Benfica nell'ultima sessione estiva di mercato, ha giocato solo 176 minuti in Premier League. Per lui 18 partite in questa stagione, tra campionato e coppe, mettendo a segno 2 gol e fornendo un assist, tutti realizzati in Conference League. Nei piani di Thiago Motta, il ventunenne potrebbe rappresentare il difensore di piede sinistro “alla Calafiori”, ideale per rendere più fluida la costruzione dal basso.