Juve-Giuntoli divorzio: Huijsen la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Dietro la brusca decisione di Elkann non soltanto la scelta di Thiago Motta, considerata la madre di tutti i tormenti, ma dopo le delusioni Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, la beffa del Bournemouth che ha acquistato il difensore per 15,2 milioni e l'ha rivenduto al Real per 60 milioni