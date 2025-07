Juve-Sancho, sono ore decisive. Kolo Muani da fare in fretta

TORINO - Doppia J per una Juve all’attacco. Dopo aver chiuso Jonathan David, il nuovo direttore generale Comolli sta intensificando i contatti con Jadon Sancho , l’ala individuata per far decollare il reparto offensivo. L’inglese era finito nel mirino anche di Giuntoli, dodici mesi fa, poi il Manchester United preferì cederlo in prestito al Chelsea perché i blues, a differenza dei bianconeri, non chiedevano ai Red Devils di contribuire al pagamento dell’ingaggio. Oggi la situazione è leggermente diversa: la Juventus vuole acquistare il cartellino del calciatore, eppure resiste quel nodo legato allo stipendio molto elevato del calciatore che supera i 10 milioni di euro netti a stagione.

Manca l'intesa con il calciatore

Se un’intesa con lo United la Juve l’ha già trovata sulla base di due possibilità entrambe ancora in piedi - lo scambio di cartellini con Douglas Luiz oppure l’acquisto per 25 milioni più bonus - manca quella con il calciatore, che si dice entusiasta di sposare la Juventus a un anno dalla scadenza contrattuale e che a Comolli avrebbe promesso di ridurre il proprio ingaggio. Le parti stanno giusto cercando una soluzione che convenga a tutti: i bianconeri gli offrono uno stipendio in stile David, quindi tra i 6 e i 7 milioni netti, Sancho ne vorrebbe 8, una cifra che la Signora non reputa sostenibile. Una delle esigenze del club è infatti quella di ridurre il monte ingaggi evitando di caricare il bilancio. L’ideale sarebbe spostare i 12 milioni guadagnati da Vlahovic sugli stipendi di David e Sancho, pagandone due (motivati) al prezzo di uno (ai margini). Proprio sul fronte Dusan si registrano novità: il suo agente, Ristic, è in arrivo a Torino per discutere una possibile risoluzione contrattuale a fronte di una buona uscita, un po’ come è stato fatto dodici mesi fa con Szczesny. Di sicuro l’arrivo di David è servito anche per spedire un segnale a Vlahovic dopo gli sfoghi via social e la volontà di rimanere a scadenza. La questione Kolo Muani resta sotto controllo, eppure va monitorata. Randal ha manifestato anche pubblicamente la sua volontà di proseguire l’avventura a Torino e per la Juventus è un punto fermo. Andrebbe però convinto il Psg, che non accetta, nonostante i buoni rapporti tra le due dirigenze, la proposta di un nuovo prestito con diritto di riscatto. I parigini con Kolo vorrebbero monetizzare dopo averlo pagato 90 milioni nel 2023 e continuano a insistere sulla formula dell’obbligo di riscatto a giugno 2026 come alternativa alla cessione immediato a titolo definitivo. Un pericolo è in arrivo da Londra: il Chelsea si sarebbe informato sulla situazione di Randal e non è da escludere che possa presentarsi a Parigi con un’offerta.

Juve, altri due colpi in difesa

Il mercato della Juve, del resto, è appena iniziato. Da qui a fine agosto dovrà completarsi con un difensore centrale - Hancko è ancora nei pensieri dei bianconeri, Laporte ci è entrato di recente e non uscirà facilmente - e un esterno sinistro che possa riportare Cambiaso sulla fascia destra. Visti i passi in avanti della Roma per Wesley, al momento in cima alla lista c’è Piquerez del Palmeiras, che nella notte ha affrontato il Chelsea nei quarti del Mondiale per Club.