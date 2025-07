Mercato Juve, l'Al-Ahli su Nico Gonzalez: la cessione apre la strada per Sancho

La pista araba per Nico Gonzalez si è scaldata. L’intenso lavoro degli intermediari dell’affare, gli stessi tra l’altro della cessione di Retegui all’Al-Qadsiah, ha stimolato un forte interessamento da parte dell’Al-Ahli . Adesso il club della Saudi League, quello dell’ex Milan Kessie, sta pensando ad un’offerta importante sui 30 milioni di euro . La trasformazione dell’apprezzamento in una proposta sarebbe un passaggio determinante per il mercato bianconero. Perché con la conferma di Conceiçao e la possibile cessione dell’argentino in aggiunta a quella di Weah , la Juve potrebbe compiere un nuovo scatto importante per Sancho . Con l’inglese i dialoghi non si sono mai interrotti: è totalmente fuori dai piani dello United ed è quindi focalizzato già su una nuova avventura. I rapporti tra l’ex Chelsea e i Red Devils sono tesi, tanto che il club è disposto a concedergli una buonuscita , pur di agevolare la sua cessione in questa finestra di mercato.

Juve, Sancho e Kolo Muani per Tudor

La prima offerta della Signora per il cartellino è stata da 10 milioni più 5 di bonus, a fronte di una richiesta da 20. La distanza non è ampia, c’è fiducia: gli intermediari dell’operazione restano al lavoro per ridurla ancora. Di certo, una volta incassata la buonuscita, l'attaccante classe 2000 avrebbe la strada spianata per definire l’intesa con la Juve, sui 5,5-6 milioni di euro a stagione. Un accordo di massima, ricordiamolo, esiste già ma si aspettano alcuni passaggi decisivi e formali con i Red Devils per procedere anche con la Juventus. Insieme a Garnacho e Rashford, Sancho fa parte quindi della lista dei calciatori dello United da vendere adesso. Gli inglesi hanno la necessità di cedere per motivi finanziari e non possono permettersi altre dispersioni di tempo. Dopo Conceiçao, quindi, la Juve vuole consegnare a Tudor anche Sancho e nuovamente Kolo Muani. È il francese l’obiettivo numero uno per il ruolo di attaccante da affiancare a Jonathan David, aspettando di capire come si risolverà la vicenda Vlahovic.

Juve, la strategia per Kolo Muani

A Torino sono convinti che il goleador transalpino manterrà la parola data al tecnico croato dopo il Mondiale per Club. Aspetterà ancora i bianconeri, prima di ascoltare le altre offerte, che, secondo la Juve, non si sono ancora concretizzate. Ma a Torino non vogliono perdere tempo: la volontà è quella di avvicinarsi, fin da ora, alle richieste del Psg. La prima offerta è comunque confermata: prestito oneroso alto sui 10 milioni di euro. I francesi vogliono l’inserimento dell’obbligo di riscatto o, in alternativa, delle garanzie sulla cessione definitiva del calciatore, fuori dai piani della società e di Luis Enrique. I contatti non si interromperanno. Anche la società parigina vuole chiudere presto la pratica e risolvere la questione legata all’ex Eintracht. Non solo attacco. La Juve vuole prendere anche un difensore, mentre per le corsie Palestra dell’Atalanta si conferma sicuramente uno degli esterni più apprezzati per duttilità e prospettive. La sua valutazione si aggira sui 25 milioni di euro.