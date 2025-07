Svolta Juve, in arrivo tre colpi: cosa succederà nelle prossime ore

Juve, le cifre

Passiamo al centrocampo, con la trattativa per Morten Hjulmand sempre molto avanzata. Forte del sì del danese, determinato a tornare in Italia per indossare la maglia bianconera, la Juve sta cercando di abbassare la richiesta dello Sporting CP. La clausola da 80 milioni, secondo i portoghesi, può scendere fino a 50 milioni, ma non oltre. Per la società piemontese e per l'ex Lecce, invece, la cifra giusta è tra i 30 e i 40 milioni di euro. L’ingaggio del mediano, attualmente pari a circa 1,5 milioni di euro a stagione, in ogni caso verrebbe raddoppiato, magari con l’inserimento di alcuni bonus. Nel mirino anche della Premier, Hjulmand è stato scelto da tempo a Torino perché conosce il nostro campionato ed abbina la quantità alla qualità. Infine, tutto confermato per Francisco Conceiçao. La Juve ha preso il figlio d’arte dal Porto a titolo definitivo per 32 milioni di euro: Chico ha rinunciato al 20% del suo cartellino, che i bianconeri gli corrisponderanno come ingaggio, per velocizzare la chiusura dell’affare. Ultima: il Newcastle è piombato su Savona. i Magpies guardano in Italia e dopo Scalvini hanno puntato il difensore della Juve.