Juve, continua il pressing su Sancho: i due fattori che possono essere decisivi

Jadon Sancho ha dato il proprio assenso a un trasferimento alla Juventus. Dopo i contatti andati in scena nelle ultime ore, anche fra la dirigenza e l'agente, il quadro sembra sempre più delineato. Quattro anni di contratto - con possibile inserimento di un'opzione per il quinto - e sei milioni di euro netti a stagione, più o meno al limite del tetto salariale scelto per il nuovo corso bianconero. Di più, c'è la disponibilità a collaborare in piccola parte alla buonuscita che lo United gli dovrà corrispondere a causa del decremento (sensibile) dell'ingaggio, visto che attualmente percepisce 12 milioni netti, una cifra altissima che è diretta conseguenza dei 100 milioni spesi quattro anni fa per acquistarlo dal Borussia Dortmund. Sancho ha oramai terminato la sua esperienza a Manchester, ha un costo storico a bilancio di 20 milioni ed è questa la cifra che, bonus inclusi, avrebbe intenzione di mettere sul piatto la Juventus: 17 di parte fissa più, appunto, una variabile che possa andare incontro alla richiesta attuale da 25. Un anno fa era stato messo nel mirino dalla Juve negli ultimi giorni di mercato, con un'offerta (molto) al ribasso: un prestito gratuito e uno stipendio più o meno simile a quello a cui ha detto di sì adesso. L'intenzione sarebbe quella di regalarlo a Igor Tudor prima di giovedì prossimo, il 24, quando ci sarà il ritiro alla Continassa. Alcuni giorni di lavoro a Torino e poi il trasferimento in Germania, nel quartier generale dell'Adidas a Herzogenaurach, già scelto un anno fa come luogo preposto per lo sviluppo della nuova Juve.